Какое оружие помогло сбить российский Су-25 в Донецкой области: предположение эксперта

Украинским воинам в Донецкой области удалось сбить российский штурмовик Су-25 благодаря американскому оружию, с которым бойцы возвращаются после ротации для доукомплектования подразделений ВСУ на фронте.

Такое мнение высказал в воскресенье, 5 мая, военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала".

По его словам, известно, что бойцы 110-й бригады, сбившие российский Су-25, в течение двух месяцев возобновлялись после боев в Авдеевке. При такой ротации подразделение отводится в резервы для доукомплектования, после чего возвращается на передовую.

"При этом они возвращаются уже с американским оружием. То есть, заходит не просто оружие из новых партий, а сразу с частями наших ВСУ, которые сразу же включаются в бой”, – отметил Роман Свитан.

Эксперт отметил, что американские партнеры передали для вооружения фронтовых подразделений ВСУ достаточное количество ПЗРК, от применения которых россияне уже "отвыкли". Именно поэтому, мол, штурмовики Су-25 выходили на линию боевого столкновения на предельно малых высотах и наносили удары по нашим позициям, не ожидая ответного огня.

"На предельно малых высотах ЗРК их не видят. Снести их можно только с помощью ПЗРК. Вот возвращение наших частей уже с этой помощью сразу привело к результату", – предположил Роман Свитан.

Напомним, накануне, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что воины 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили российский штурмовик Су-2 5 в Донецкой области.

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