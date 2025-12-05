Какое реальное количество оккупантов воюет против Украины: Сырский озвучил шокирующие цифры

Александр Сырский / © Александр Сырский

Вдоль украинского фронта протяженностью более 1200 км Россия стянула около 710 тысяч военных.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в интервью Sky News.

По словам Сырского, Россия развернула крупнейшую группировку войск за время полномасштабной агрессии. Их присутствие растянуто вдоль всей линии фронта — от севера до юга.

Главком отмечает, что сейчас армия Россия пытается продвигаться сразу по многим направлениям, создавая постоянное давление на оборону Украины.

Сырский подчеркнул, что несмотря на численность личного состава, российские войска несут значительные потери.

По его оценке, ежедневно ликвидируют или выводят из боя до 1000–1100 окупантов, и большинство из них — безвозвратные.

Напомним, Сырский также предупредил о серьезных рисках, которые Россия составляет не только для Украины, но и всего европейского пространства. Он подчеркнул, что страны Европы должны быть готовы к потенциальному расширению войны и должны заранее обеспечить обороноспособность своих армий и населения.