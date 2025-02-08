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Какое сейчас преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах: Сырский дал ответ

Какое сейчас преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах: Сырский дал ответ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

За год количество целей, пораженных ударными БПЛА разных типов, превысило 461 тысячу, отметил Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, каково преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах.

Об этом главком написал в Facebook.

"В течение 2024 года государство поставило на фронт более 1,3 млн беспилотников. Мы первые в мире создали Силы беспилотных систем, масштабировали уже существующие легендарные подразделения "Птицы Мадяра", "Ахиллес", "К-2" и др. Развиваем направления роботизированных платформ, наземных и морских дронов. пораженных ударными БПЛА разных типов, превысила 461 тысячу", – отметил он.

Год назад, по данным Сырского, преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах составило примерно 1:10. Сегодня это соотношение сократилось почти до 1:2.

"Благодарю страны-партнеры за поставку боеприпасов. Выражаю благодарность отечественным оружейникам, которые наращивают производство и усиливают фронт вооружениями и военной техникой с пометкой "сделано в Украине". Также это стало возможным благодаря целенаправленному уничтожению нашими усилиями российской артиллерии. За год нами уничтожено около 13 050 вражеских артсистем (за два предыдущих года – 8400). Успешная контрбатарейная борьба вместе с работой дронов прекращает доминирование российских пушек на поле боя", – резюмировал главком.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новые удары вглубь России.

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