Какое сейчас преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах: Сырский дал ответ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, каково преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах.

Об этом главком написал в Facebook.

"В течение 2024 года государство поставило на фронт более 1,3 млн беспилотников. Мы первые в мире создали Силы беспилотных систем, масштабировали уже существующие легендарные подразделения "Птицы Мадяра", "Ахиллес", "К-2" и др. Развиваем направления роботизированных платформ, наземных и морских дронов. пораженных ударными БПЛА разных типов, превысила 461 тысячу", – отметил он.

Год назад, по данным Сырского, преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах составило примерно 1:10. Сегодня это соотношение сократилось почти до 1:2.

"Благодарю страны-партнеры за поставку боеприпасов. Выражаю благодарность отечественным оружейникам, которые наращивают производство и усиливают фронт вооружениями и военной техникой с пометкой "сделано в Украине". Также это стало возможным благодаря целенаправленному уничтожению нашими усилиями российской артиллерии. За год нами уничтожено около 13 050 вражеских артсистем (за два предыдущих года – 8400). Успешная контрбатарейная борьба вместе с работой дронов прекращает доминирование российских пушек на поле боя", – резюмировал главком.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новые удары вглубь России.

Читайте также: