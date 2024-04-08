Какое состояние Запорожской АЭС после взрыва дрона: информация от ГУР

В ГУР отметили, что Россия в очередной раз повторяет провокацию на ядерном объекте, чтобы обвинить Украину.

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС в результате действий российских оккупантов постоянно ухудшается. Однако в результате взрыва дрона 7 апреля на территории станции не зафиксированы утечки реагентов.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает NV.

Юсов отметил, что россияне снова и снова возвращаются к попыткам проводить провокации, чтобы обвинять в них Украину.

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"Хотя зафиксировано, что именно Россия неоднократно проводила как имитационные, так и настоящие удары по Запорожской станции, даже когда она уже была захвачена российскими войсками. Они размещали там свои войска и технику, что является грубым нарушением международного законодательства, в частности, в сфере атомного права", – сообщил представитель военной разведки.

Он добавил, что РФ регулярно совершает преступления на ЗАЭС: захватчики проводили минирование территории станции и запускали беспилотники с ее территории.

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"В очередной раз она [Россия] повторяет провокацию на украинском ядерном объекте, для того чтобы обвинить Украину. Хотя весь мир знает, что именно российские захватчики несут ответственность за то катастрофическое состояние, которое складывается на территории Запорожской атомной станции", – выразился Юсов.

Он напомнил заявление Украины о том, что она не причастна к никаким провокациям и ударам по территории Запорожской АЭС, и требует немедленного освобождения территории ядерного объекта от российских оккупантов.

Напомним, 7 апреля в МАГАТЭ сообщили, что их эксперты получили информацию о взрыве беспилотника в районе Запорожской АЭС. В организации не уточняли, кому принадлежал этот дрон.

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