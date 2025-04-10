Какое средство ВСУ снизило эффективность российских УАБов: Сырский раскрыл детали

УАБы / © Associated Press

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Разговоры о том, что против российских дальнобойных управляемых авиабомб, в частности комплектов УМПК, так называемых УАБов, удалось найти эффективное противодействие идут уже несколько месяцев. При этом включая вопрос средства, которое позволило это сделать. Но теперь есть официальный ответ на оба вопроса.

«У нас достаточное количество средств электронной борьбы, действующих на систему управления враждебных УАБов. Вот летела она в одном направлении, а потом почему-то улетела в другом. Система управления и борьба против средств РЭБ — это постоянное соревнование, как и соревнование между дронами и средствами РЭБ», — рассказал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью изданию Левый берег.

Таким образом, именно средства радиоэлектронной борьбы стали основным рычагом эффективного противодействия этой угрозе. При этом сам РЭБ не позволяет уничтожить УАБ, но делает их беспомощными, поскольку не позволяет поразить цель. Как известно, в комплектах УМПК используется спутниковая навигация, поэтому ее угнетение или подмена координат позволяет увести бомбу от цели.

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В этих комплектах враг использует свои защищенные антенны «Комета-М», сначала это были антенны на 4 элемента, затем на 6, 8 и уже 12 приемных элементов. Но, очевидно, простое масштабирование не позволило россиянам сохранить эффективность своих УМПК на соответствующем уровне.

Также можно отметить, что из-за того, что УАБ летит со значительной дальности и со значительной высоты, на него можно длительно оказывать влияние средствами радиоэлектронной борьбы. И дольше ли УМПК не получает данных по своим координатам, тем больше ошибка у него. В то же время в случае, если целью российских атак УАБами является город, такого отклонения может не хватить.

Кроме того, речь идет о постоянном противоборстве технологических решений, и россияне будут продолжать искать пути повышения эффективности такого комфортного для них средства дальнобойного поражения.

Напомним, в 2025 году Россия планирует произвести 75 тысяч УАБов, это по 205 в сутки.