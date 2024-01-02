Какое технологическое преимущество уже бы позволило выйти к границам: военнослужащий ВСУ дал ответ

Врага можно переиграть именно дронами.

Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ Егор Фирсов в эфире телемарафона "Єдині новини" 2 января.

"Я убежден, что именно дронами можно врага переиграть. Я не хочу сказать, что только дронами, но... Если у нас будет больше дронов, качество применения у нас гораздо лучше, чем у врага, я убежден, что можно существенно усилить и продавить врага по некоторым направлениям", – сказал военнослужащий.

Фирсов отметил, что сейчас враг нас обыгрывает в средствах БПЛА. "Речь о количестве и о качестве именно дронов... У них есть дальнобойные дроны, которые летают на 70 километров, разведывательные дроны, которые летают на 100 километров. Если бы у нас такие дроны были в большом количестве, поверьте мне, мы бы уже и войну либо закончили, либо где-то отчитывались, что мы уже почти на границе. Я сейчас не шучу и не преувеличиваю это. Дроны, действительно, важны, я бы сказал, что дроны именно сейчас – это все", – подытожил военнослужащий.

Напомним, украинские военные на войне с российскими оккупантами используют уникальные ударные дроны стоимостью 450-2000 долларов в зависимости от типа боевого дежурства и других тактико-технических характеристик. В частности, такой дрон сжигает многомиллионный танк.

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