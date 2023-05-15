Какое у оккупантов преимущество в технике над ВСУ: Коваленко оценил силы

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Украина до сих пор ни по одной позиции обеспечения вооружением и техникой не достигла уровня российских войск на момент полномасштабного вторжения.

Об этом Коваленко написал в Сети.

Военно-политический обозреватель опроверг утверждение российской пропаганды о том, что страна-агрессор якобы воюет против всего НАТО и коллективного Запада. "Доказательства" пропагандистов заключаются в том, что Запад поставляет Украине оружие, поэтому российские войска воюют с Западом.

"Но, все же, давайте разберемся, насколько профессионально заявлять, что россия воет против НАТО и насколько это весомый аргумент для оправдания ничтожности российской армии?" – заметил Коваленко.

Он отметил, что до начала полномасштабной войны в Украине соотношение сил ВСУ и ВС РФ было примерно таким:

танки – 850 против 3300;

ББМ – 2500 против 12000;

артиллерия – 1900 против 4180;

авиация – 170 против 1100;

вертолеты – 200 против 1400;

Комментируя эти цифры, Коваленко указал, что у России было колоссальное преимущество в технике. Превосходство у врага было и в количестве войск, в экономических возможностях, в запасах боеприпасов, прочности резерва технической компоненты, оставшейся в наследство от СССР.

"По сути, Украина воевала против России так, будто на нее напало, по тем или иным показателям, от 3-х до 7 стран одновременно!" – объяснил аналитик.

Потери Украины и России

Коваленко также проанализировал украинские и российские потери в войне. Он обратил внимание, что использует исключительно задокументированные потери от Oryx, т.е. подтвержденные фото и видео.

Так, за период полномасштабного вторжения потери составили:

Силы обороны Украины – 3329 уничтоженных, поврежденных и захваченных единиц военной техники;

оккупационные войска – 10 227 единиц, что в три раза больше, чем в Украины.

Танки:

ВСУ потеряли уничтоженными, поврежденными и затрофеиными танками 496 единиц;

оккупанты потеряли 1 947 танков.

Сколько танков получила Украина от Запада

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По данным Коваленко, суммарно с 2022 года украинские войска получили 575 танков разных модификаций. Еще 215 танков планируется передать Украине.

"Но считаем эти 575. То есть, даже если бы в этой войне мы не потеряли ни одного танка, то с нынешней помощью от стран Запада на вооружении ВСУ было бы 1425 танков, что все равно более чем в 2 раза меньше, чем было у россиян на момент вторжение!" – отметил военно-политический обозреватель.

Боевые бронированные машины

Такая же ситуация и с боевыми бронированными машинами. Украина получила на сегодня 1505 средне-бронированной колесной и гусеничной техники, а также 905 единиц легкобронированной техники.

"То есть даже суммарно это 2410 единиц или 4910 по состоянию на начало войны, что в 2,5 раза меньше, чем было у россиян!" – указал Коваленко.

Артиллерия

По поводу ствольной и самоходной артиллерии Украина получила около 800 единиц, что суммарно к началу вторжения могло бы составлять 2700 единиц или в полтора раза меньше, чем было у российских войск.

Выводы аналитика

"Это все говорит о том, что у Украины, даже если бы не было потерь в войне, все равно, даже с учетом нынешней поддержки Запада не было бы того потенциала, который был у России с начала полномасштабного вторжения. Следовательно, говорить о том, что Россия воюет против всего НАТО — непрофессионально и профнепригодно", — объяснил военно-политический обозреватель.

Он отметил, что, имея это тотальное преимущество над Украиной даже при поддержке со стороны НАТО, Россия проигрывает войну.

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"Мы до сих пор ни по одной позиции обеспечения вооружением и техникой не достигли уровня РОВ на момент полномасштабного вторжения", — добавил Коваленко.

В то же время он напомнил, что колоссальная помощь США афганской армии не помогла ей вообще. А помощь Украине "позволила опустить "вторую" армию в мире, которую всерьез многие боялись, ниже плинтуса".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 15 мая, потери обового состава российских войск составляют около 199 460 человек; танков – 3759; боевых бронированных машин – 7336; артиллерийских систем – 3137.

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