Какое вооружение от союзников могут получить ВСУ в 2023 году: объяснение эксперта

Эксперт подчеркнул, что кроме передачи вооружения важно его поддерживать в надлежащем состоянии и ремонтировать.
Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал, какую военную помощь получат ВСУ в 2023 году.
Об этом эксперт сказал в эфире общенационального телемарафона.
"Получим, что было заявлено во время объявления помощи Соединенными Штатами. Должны поступить новые зенитно-ракетные комплексы. Речь идет о NASAMS, речь идет о поставках ЗРК IRIS-T от Германии", — сказал Катков.
По его словам, в Германии началось изготовление новых 155-мм колесных САУ PzH. Такие вооружения от союзников будут постепенно поступать, уверен эксперт.
"Кроме того, мы понимаем, что выделены большие средства в США. И там около 20 млрд долларов заложено только на вооружение. В то же время, надо надеяться, что в 2023 году союзники перейдут от поставок некоторых видов вооружения единичными образцами до поставки батальонно-бригадных комплектов техники. Есть понимание того, что это нужно", – говорит главред Defence Express.
Катков подчеркнул, что кроме передачи вооружения важно его поддерживать в надлежащем состоянии и ремонтировать, в частности, артиллерию, а также обеспечивать боеприпасами.
"И эти процессы по производству боеприпасов, расширение производства вооружения вообще в странах НАТО выходит на больший уровень. Например, в США производство боеприпасов из 14 тысяч 155-мм артснарядов в месяц весной должно выйти на уровень 20 тыс., а затем 25 тыс.", – подытожил эксперт.
Напомним, по информации издания Politico, Зеленский призвал Вашингтон поставлять современные танки и самолеты, но Байден остался непреклонен.
Ранее ТСН показывал, как 30-тонная чешская гаубица "Дана" и французская LRU уничтожают врагов на Донбассе.
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