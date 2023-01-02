Какое вооружение от союзников могут получить ВСУ в 2023 году: объяснение эксперта

Эксперт подчеркнул, что кроме передачи вооружения важно его поддерживать в надлежащем состоянии и ремонтировать.

Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал, какую военную помощь получат ВСУ в 2023 году.

Об этом эксперт сказал в эфире общенационального телемарафона.

"Получим, что было заявлено во время объявления помощи Соединенными Штатами. Должны поступить новые зенитно-ракетные комплексы. Речь идет о NASAMS, речь идет о поставках ЗРК IRIS-T от Германии", — сказал Катков.

По его словам, в Германии началось изготовление новых 155-мм колесных САУ PzH. Такие вооружения от союзников будут постепенно поступать, уверен эксперт.

"Кроме того, мы понимаем, что выделены большие средства в США. И там около 20 млрд долларов заложено только на вооружение. В то же время, надо надеяться, что в 2023 году союзники перейдут от поставок некоторых видов вооружения единичными образцами до поставки батальонно-бригадных комплектов техники. Есть понимание того, что это нужно", – говорит главред Defence Express.

Катков подчеркнул, что кроме передачи вооружения важно его поддерживать в надлежащем состоянии и ремонтировать, в частности, артиллерию, а также обеспечивать боеприпасами.

"И эти процессы по производству боеприпасов, расширение производства вооружения вообще в странах НАТО выходит на больший уровень. Например, в США производство боеприпасов из 14 тысяч 155-мм артснарядов в месяц весной должно выйти на уровень 20 тыс., а затем 25 тыс.", – подытожил эксперт.