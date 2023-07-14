Какое вооружение союзники НАТО направят в Украину после саммита в Вильнюсе (инфографика)

В Вильнюсе завершился двухдневный саммит НАТО, в ходе которого союзники Альянса озвучили свою готовность оказать всестороннюю помощь Украине. Среди стран, которые направят вооружение, Великобритания, Германия, Дания, Австралия, Франция.

Об этом пишет "Слово и дело".

Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины на сумму около 600 миллионов евро. Он получил название "Вильнюсский". Киеву намерены передать две пусковые установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 танков Leopard 1A5.

Пентагон поставит Украине боеприпасы ПВО, систем HIMARS и Patriot, 155-мм и 100-мм артиллерийские снаряды, ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, гранаты и кассетные боеприпасы.

Также в пакете помощи: 31 155-мм гаубица, 32 боевых машин пехоты Bradley, 32 бронетранспортера Stryker и 37 единиц логистической техники (машин для эвакуации техники, машины для буксировки и транспортировки оборудования).

Украина также получит оборудование разминирования, стрелковое оружие, авиационные комплексы Penguin, ЗРК Stinger и противотанковые комплексы Javelin.

Норвегия обещала предоставить Украине две пусковые установки и два центра управления NASAMS, а также тысячу микродронов Black Hornet.

Пакет помощи от Великобритании включает более 70 единиц боевой и логистической техники, боеприпасы для танков Challenger 2, а также средства восстановления техники и создания центра реабилитации для военных в Украине.

Эммануэль Макрон на полях саммита НАТО объявил, что Франция предоставит Украине дальнобойные ракеты SCALP (аналог британских Storm Shadow). Их дальность составляет 250 км. По информации СМИ, уже передано 50 таких ракет.

Чехия за несколько дней до саммита пообещала Украине боевые вертолеты и 100 тысяч крупнокалиберных боеприпасов.

Словакия предоставит 16 САУ Zuzana, Канада – бронетехнику. Австралия, которая не входит в НАТО, но была представленная на саммите, пообещала еще 30 бронетранспортеров Bushmaster.

Фото: Слово і діло

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах саммита Североатлантического Альянса, который прошел в Вильнюсе 11-12 июля.

"Возвращаемся домой с хорошим результатом для нашего государства, очень важным для наших воинов. Хорошее усиление оружием", — говорится в заявлении главы государства.

Как отмечает президент, по итогам заседания был сформирован фундамент безопасности Украины на пути в НАТО. В частности, речь идет о гарантиях безопасности.

По мнению координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Альянс является неотъемлемой частью будущего Украины, поэтому о членстве можно говорить после окончания войны и проведения необходимых реформ.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что это был неплохой саммит.

"Если подводить итоги – мы не получили все, что хотели, но что-то получили. Результат сбалансирован. Путин точно ничего не получил", — отметил он.