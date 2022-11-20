Какое западное оружие помогло остановить продвижение россиян: ответ эксперта

Специалист в области безопасности и обороны, генеральный директор Директората по национальной безопасности и обороны в 2019-2020 годах Иван Апаршин заявил, что беспилотники Bayraktar, комплексы Javelin и системы ПВО помогли Украине изменить ситуацию в полномасштабной войне с Россией.

Об этом он рассказал в интервью Апостроф TV в программе "Фронт Бадрака".

По словам Ивана Апаршина, свою роль в полномасштабной войне сыграли беспилотники Bayraktar, комплексы Javelin и системы ПВО, переданные на нужды Вооруженных сил. Эксперт также отметил, что Украина наладила с западными странами следующую схему – Киев отправлял для ремонта один комплект противовоздушной обороны, а получал запасной.

"Если бы два года назад нам кто-то сказал, что украинская логистическая система будет связана с поставкой вооружения и военной техники из польского города Жешув, мы бы не поверили в возможность подобного. Но сейчас это хорошо работает. Наша армия была современной. Сегодня еще добавилась система логистики, и этот общий проект тоже работает четко, кроме того, появилась новая ракета для уничтожения радиолокационных станций. В прошлом я побывал на этом судне, поэтому был уверен, что его невозможно уничтожить. Оказалось, что можно. Так было и с фрегатом "Адмирал Макаров", — уточнил он.

Ранее стало известно, что госконцерн "Укроборонпром" будет производить и разрабатывать тяжелые вооружения и военную технику совместно с, по меньшей мере, шестью странами-членами НАТО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию и Канаду помочь создать ракетный щит, чтобы государство могло защититься от российских атак по объектам инфраструктуры.

По итогам заседания в формате Рамштайн-7 стало известно, что Украина получит военную помощь от ряда стран. В частности, речь идет о средствах ПВО, артиллерии, боеприпасах и зимней военной форме.

Промежуточные выборы в США, оружие для ВСУ и сценарии окончания войны - Алена Гетманчук