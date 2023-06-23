Какого масштаба может произойти катастрофа, если оккупанты взорвут ЗАЭС: эксперт развеял мифы (видео)

Станция уже несколько месяцев не работает – и это хорошо. Большие проблемы могут возникнуть, если реакторы запустят и горючее в них нагреется.

Чернобыльская катастрофа на Запорожской атомной станции не повторится. Эксперты отмечают, что хуже Чернобыльской АЭС нет ничего. Что касается ЗАЭС – там ситуация более стабильная, поскольку станция уже несколько месяцев не работает.

Об этом ТСН рассказал заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины, доктор технических наук Владимир Борисенко.

По его словам, топливо на ЗАЭС находится в относительно холодном состоянии, поскольку станция уже долго не производит электроэнергию.

"За последнее время распространяется, что будет гораздо хуже чем при Чернобыльской аварии — это такое не очень удачное изречение. Хуже Чернобыля вряд ли можно придумать. Тем более, станция уже давно не работает, топливо там находится в относительно прохладном состоянии. Коэффициент диффузии минимален. Чтобы повредить топливо и чтобы это привело к каким-то значительным радиоактивным выбросам, необходимо очень существенно постараться тем террористам.Тем более, в активной зоне и в бассейне выдержки это практически очень технологично трудно сделать.Доступа к топливу нет. им делать – те, кто этим будут заниматься – "смертники". Им останется жить недолго", — объяснил Владимир Борисенко.

Он также добавил, что если взрыв произойдет в хранилище ядерного топлива, то все равно радиоактивное заражение будет незначительным.

"Оно не будет иметь широких распространений, если его принудительно не будут куда-то развозить, поднимать, распиливать — трудно себе представить, что это можно сделать. Это будет такая достаточно локализованная радиоактивная авария. Трудно себе представить какую-то ситуацию, что может привести к большим радиоактивным последствиям, о которых говорят. Миллиард населения пострадает, сорок стран будут заражены – я себе таких сценариев даже не представляю", — подчеркнул заведующий отделением атомной энергетики.

Отдельно он отметил, что диапазон возможной аварии – от условно от одного метра до десятков километров.

"Если будут использовать какие-то военные технологии – напалм, если это топливо разгерметизировать, нагреть – в этом случае восходящие потоки воздуха с радиоактивными веществами могут распространяться на более дальние расстояния. Но все равно это будет десяток километров, это не будут соседние страны", – заметил Борисенко.

Напомним, что Киеву Запорожская АЭС не угрожает. В то же время регионы, расположенные рядом, в случае теракта на станции должны быть эвакуированы.

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