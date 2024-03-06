Какого "мудрого решения" следует ожидать от Рады по законопроекту о мобилизации: ответ Стефанчука

Законопроект по мобилизации требует "мудрого и справедливого решения". Новый документ должен помочь украинским военным давать отпор оккупантам и перестать "некоторым лицам злоупотреблять, обходя обязанность защищать страну".

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, новый мобилизационный проект должен быть сбалансирован и справедлив – именно об этом председатель ВР просит народных депутатов.

"Потому что жажда справедливости – это, пожалуй, основная жажда, которая сегодня есть у украинского народа. Я очень надеюсь, что парламент примет мудрое решение, принимая этот законопроект, который с одной стороны позволит помочь нашим военным давать надлежащий отпор этому ужасному русскому. армии убийц, а с другой стороны позволит не злоупотреблять некоторым лицам, обходя свой долг защищать нашу родину. Поэтому я очень надеюсь на мудрость комитета, на мудрость парламента", — подчеркнул Стефанчук.

Напомним, что в ближайшее время ВСУ стабилизируют линию фронта и начнут готовиться к контрнаступательным действиям.

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