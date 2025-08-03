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Какого вооружения сейчас больше всего не хватает ВСУ: Жорин объяснил
Именно эти технологии — дроны и РЭБ — сейчас являются одними из главных средств нанесения поражения и защиты.
Вооруженным силам Украины больше всего сейчас не хватает современных специализированных средств — дронов и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Об этом в интервью «Фокус» заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, отвечая на вопрос, в каком вооружении сейчас больше всего нуждается украинская армия.
Жорин подчеркнул, что именно эти технологии (дроны и РЭБ — ред.) сейчас являются одними из главных средств нанесения поражения и защиты.
«Другие виды техники, например артиллерия, постепенно теряют свою ключевую роль, поскольку дроны все больше вытесняют традиционные средства ведения боя», — пояснил он.
Ранее Жорин объяснил, пойдет ли российская армия на Киев и Харьков.