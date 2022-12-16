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Какова цель сегодняшней массированной ракетной атаки со стороны России – в ВСУ дали ответ

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2062
Время на прочтение
2 мин
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Какова цель сегодняшней массированной ракетной атаки со стороны России – в ВСУ дали ответ

фото/полиции

Оккупанты рассредоточенными силами пытались истощить украинскую противовоздушную оборону.

Российские оккупанты в пятницу, 16 декабря, применили максимальный военный ресурс с попыткой истощить противовоздушную оборону Украины.

Об этом во время телемарафона рассказала представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос о целях сегодняшней массированной ракетной атаки со стороны России.

По словам Гуменюк, сегодня россияне применили стратегическую авиацию с разных сторон, а также вывели на дежурство ракетоноситель, которого не было утром.

"Мы сообщали о том, что они вполне вероятно могут привлечь такой максимальный ресурс, и они это сделали", — сказала Гуменюк.

Спикер отметила, что ракетоноситель, из которого сегодня утром было выпущено пять ракет, до сих пор остается в море.

По словам Гуменюк, по югу Украины было выпущено 11 ракет: пять из них выпущены с моря, остальные — с воздуха. "Все они были направлены на объекты энергетической и критической инфраструктуры", – уточнила она.

Напомним, сегодня утром, 16 декабря, российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Россияне выпустили по Украине более 60 ракет. В результате обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. Кроме того, известно о двух погибших в Кривом Роге. Еще по меньшей мере 12 человек получили ранения, среди них — трое маленьких детей.

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Дата публикации
Просмотры
2062
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