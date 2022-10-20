Какая цель "военного положения", которое объявил Путин на "присоединенных" к РФ областях: аналитик ответила

Глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина считает, что есть несколько причин введения кремлевским диктатором Путином "военного положения" на временно оккупированных частях украинских областей.

Об этом она сказала в интервью ТСН.ua.

"Мне кажется здесь есть несколько причин, почему это было сделано. Во-первых, сугубо техническая, практическая причина перестать играть в любые политические игры, назначенными оккупационными администрациями политическим театром вокруг фейковых референдумов, и практически технически вводить военный режим в плане управление этими территориями уже без всяких украшений, без всякой даже пропагандистской картинки.Мы все на самом деле понимали в Украине, что там происходит, что все под властью оккупационных войск, но сейчас даже с точки зрения российского законодательства они оправдывают полный военный беспредел, который там происходит и будет происходить", – сказала она.

Кучерова объяснила, чего касается это "военное положение".

"Чего это касается? Во-первых экспроприации имущества. Во-вторых, тех ограничений на передвижения, которые уже и так были введены с лета. На подконтрольную Украине территорию с лета нельзя было выехать из-за запрета российской стороны. В Запорожской области, например, в последнего там буквально один пункт пропуска функционировал, потому что все остальные Россия позакрывала, и то через него нельзя было спокойно проехать.Это нужно было выдержать что-то значительно хуже, чем фильтрацию. население не могло выезжать, и кто-либо, кто планировал покинуть оккупированную территорию, имел шанс исключительно через оккупированный Крым, дальше в Россию, и дальше наши люди выезжали в Грузию, Латвию, Эстонию", – говорит аналитик.

По ее словам, теперь ограничения буду приобретать более жесткий характер.

"Ограничения уже были, но сейчас они приобретают более жесткий характер. Это будут ограничения на передвижение не только между оккупированной территорией и подконтрольной Украине, но и в пределах оккупированных территорий, в пределах населенных пунктов, регионов. Это будут проверки, какие-то новые блокпосты. Возможно они введут какие-то комендантские часы с невозможностью выезжать за пределы села, такая практика уже была и в Херсонской, и в Запорожской областях, это передвижение, это экспроприация имущества, это принятие решения исключительно военными, несмотря на эти фейковые оккупационные администрации. для этого", – сказала Кучерова.

оккупанты пытаются изменить фокус внимания из возможного отступления на Херсонском направлении, считает она.

"С политической стороны это нужно для того, чтобы изменить фокус внимания с возможного отступления российских войск с правого берега реки Днепр, поскольку они реально там логистически заблокированы. Россия не может поддерживать эту группировку и в свете продвижения ВСУ россиянам нужно будет оттуда собираться, переправляться на левый берег Днепра. Политически им сейчас выгодно развернуть эту депортацию, изменить фоку внимания и как-то в ближайшие недели вывод российских войск с правого берега Днепра пройдет с менее острой реакцией", — подчеркнула аналитик.

Путин объявил "военное положение" на территории Украины

Диктатор Владимир Путин 19 октября объявил о введении "военного положения" на части оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что действия Путина – это легализация мародерства на территории Украины.

Украинский МИД назвал указ Путина ничтожным. Там подчеркнули, что целью оккупантов является подавление сопротивления украинцев.