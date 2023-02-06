Какова эффективность системы "Железный купол" в этой войне: ответ эксперта

Система "Железный купол" работает таким образом, что задается площадь или указывается защищаемый объект. Система успевает просчитать траекторию и, если этот снаряд летит за пределы защищаемой зоны, он не сбивается. Если он летит в защищаемую зону, то, конечно же, он сбивается. И если Украине дадут систему "Железный купол", то для защиты объектов – трансформаторных подстанций, тепловых электростанций – это было бы достаточно хорошо.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем канале YouTube.

"Ну, вот насчет "Урагана" я не уверен, потому что таких данных нет. Я не знаю, чтобы в Палестине или Секторе Газа были ракеты от "Ураганов", все-таки она 6-метровая и довольно тяжелая – 380 кг весит. Ее пускать с пусковых установок - точно нет. Советский союз и Российская Федерация их туда не давали, а вот "градовские" снаряды я знаю. Даже называется установка Град-П - "Партизан" ее расшифровывают. Это приспособление – обычные трубы, внутренний диаметр которых 122-123 мм, в который вставляют реактивные снаряды "Грады" и их пускали по территории Израиля.Это было. И соответственно, "железный купол" их в состоянии перехватывать. Длина – 3 м, вполне он успевает отреагировать в пределах своей активности. А вот про "урагановские" не слышал. Про "смерчевские" - тем более нет никаких данных, что он их, действительно, эффективно сбивает", - сказал эксперт.

По словам Жданова фишка системы не в том, что экономятся боеприпасы. "Да, он не сбивает лишние. Там система работает таким образом, что задается площадь или указывается объект, который защищает эта система, допустим, эта батарея "железного купола". Система успевает просчитать траекторию, если этот снаряд летит за пределы защищаемой зоны, он не сбивается, - объяснил эксперт. - Если он летит в защищаемую зону, то, конечно же, он сбивается".

Поэтому, по словам Жданова, в условиях израильской пустыни, когда снаряд летит вне населенного пункта, он там падает в пустыне, взрывается, там практически никого нет. И в пустыне осколки не разлетаются за счет характера местности. Они практически гасятся рельефом местности на коротком расстоянии, отметил он.

"Но если нам дадут ее (систему "железный купол" – ред.), то для защиты объектов – трансформаторных подстанций, тепловых электростанций – это было бы довольно хорошо", - резюмировал военный эксперт.

Напомним, по данным CNN, Израиль рассматривает возможность передачи Украине оружия, в том числе и "Железного купола".

"Железный купол": как работает система противоракетной обороны, которая спасла Израиль

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