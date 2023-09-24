Какова ответственность за выезд за границу мужчин с поддельными справками, будет ли их экстрадиция

Какая ответственность за выезд за границу с "липовыми" документами

В течение 3 месяцев проверки ВЛК и МСЭК должно быть выяснено, действительно ли решения об установлении инвалидности и признании непригодности к военной службе, принятые в период действия военного положения, были обоснованными.

По словам юриста Максима Бехало, за использование поддельного документа предусмотрено:

или штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан,

или арест сроком до 6 месяцев,

или ограничение свободы до 2-х лет.

«Но возникает вопрос: как правоохранительные органы смогут узнать, что справка ВЛК или МСЭК была поддельной? Действительно ли, как говорит секретарь СНБО Алексей Данилов, человек был здоров с 18 до 45 лет, а после 24 февраля внезапно начал болеть, факт фальсификации медицинских справок? Очевидно, что эти документы следует тщательно изучить. И в таком случае дело каждого человека должно рассматриваться отдельно. И за каждой отдельно нужно проводить проверку, чтобы доказать, что медицинское состояние действительно отвечает указанному в справке. Кроме того, следует провести повторное медицинское освидетельствование каждого лица, а для этого нужно, чтобы он приехал в Украину», – пояснил юрист.

Будет ли экстрадиция мужчин, использовавших поддельные справки

Экстрадиция — это процедура выдачи лица государству, которое разыскивает это лицо для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора. По словам юриста, это продолжительный процесс, который в среднем может охватывать не один год. По мнению Максима Бехало, экстрадиция мужчин возможна, если предусмотрено наказание в виде лишения свободы на максимальный срок не менее года.

Но максимальная санкция за использование подложного документа предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет. В таком случае невозможно будет применить процедуру экстрадиции, потому что лишение свободы и ограничение свободы — совершенно разные санкции за совершенное правонарушение.

«Европейская конвенция о выдаче правонарушителей не применяется в отношении правонарушений, предусмотренных военным правом. Ряд стран ЕС, временно предоставляющих защиту украинцам, уже заявили, что не будут выдавать мужчин-уклончан. Категорическое «нет» – от Австрии и Венгрии. Экстрадиция из Германии и Чехии хоть и есть, но ее вероятность очень мала», – подытожил юрист.

Читайте также: