Какова ситуация в России с ракетами: Юсов раскрыл подробности

Россия столкнулась с серьезными проблемами в производстве ракет из-за санкций. Теперь оккупанты взялись восстанавливать старую технику, поэтому заявления о "бесконечной войне" — это лишь пропагандистские выдумки.

У России серьезные проблемы с мощностями военно-промышленного комплекса, а заявления путинского режима о возможности годами продолжать войну против Украины на самом деле далеки от реальной ситуации.

Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью Укринформу.

"В значительной степени российский ВПК сейчас ориентирован на расконсервацию и по возможности – модернизацию или восстановление старой советской техники. Возможности глубокой модернизации производства новых вооружений существенно уменьшились из-за введения санкций", — говорит Юсов.

По его словам, сейчас у россиян действительно серьезные проблемы с современной оптикой, электроникой, чипами и схемами. У оккупантов нет однозначного источника, который позволил бы им решить эти проблемы.

Кроме того, в разведке говорят, что враг ищет снаряды для ракетных систем залпового огня, артиллерии, "хотя это не высокотехнологичное и современное оружие".

"Это свидетельствует об определенном кризисе мощностей ВПК России. Внешний режим Путина пытается доказать, что они могут годами продолжать войну против Украины, но на самом деле эта информация преувеличена с целью пропаганды", — отмечают в ГУР.

Юсов говорит, что российская пропаганда всячески пытается поддерживать вид, будто в РФ продолжается спокойная жизнь, а война где-то далеко.

"То есть россияне не готовят свое общество к полноценной мобилизации. Даже если бы такая мобилизация сейчас произошла, они боятся последствий и общественных настроений, а также имеют проблемы с обеспечением. Представим себе новую волну массовой мобилизации в России. Сразу появятся вопросы обучения, вооружения, амуниции. По всем этим направлениям у врага есть определенные проблемы", — говорит Юсов.

В то же время он отметил, что, несмотря на это, Россию нельзя недооценивать, ведь у врага остается огромный мобилизационный потенциал.

"Конечно, вопрос в качестве… Но и в количестве тоже", — добавил представитель ГУР.

Напомним, ранее представителя Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что российский президент-диктатор Владимир Путин и его окружение на самом деле боятся долгой войны против Украины. Для главы Кремля "точка невозврата" и так называемые "красные линии" уже пройдены.

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