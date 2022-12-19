Какая вероятность контрнаступления ВСУ на Мелитополь: Жданов рассказал о возможной стратегии освобождения города

Военный эксперт Олег Жданов озвучил возможность контрнаступления на Мелитополь Вооруженных сил Украины. В то же время, он отметил, что это может произойти при условии, что Генштаб ВСУ примет это направление как основное.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге.

Если просто вклиниваться в направление Токмак-Мелитополь, то противник оказывается с трех сторон. Но вся правая сторона оказывается в окружении. Поставки у них полностью останавливаются. Поэтому тут палка о двух концах. сли наша группиовка будет достаточно сильной, и мы одним броском дойдем до Мелитополя, например, какой была Изюмская операция, тогда преимущество на нашей стороне. И вся левобережная группировка российских войск прижата к Днепру, и они будут вынуждены либо бежать, либо сдаваться. Все базы поставок идут через Мелитополь. Других путей снабжения этой группировки на сегодняшний день не существует. Но вопрос в том, примет ли Генштаб это направление,как основное", — отметил Жданов.

Ранее Жданов рассказывал, возможен ли большой прорыв оккупантов на Сумском направлении.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что это большое наступление РФ может стать для нее последним.

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