Какова вероятность масштабной провокации на границе Украины и Беларуси – Алексей Гетьман объяснил

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что в ближайшее время военно-политическое командование России планирует проведение масштабной провокации на границе Беларуси и Украины. Для подробного освещения провокации должен прибыть даже главный российский пропагандист Владимир Соловьев.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, к чему россияне вообще могут прибегнуть и какие провокации устроить.

"Это уже отработано. Они могут взорвать какое-то здание в приграничных областях, могут применить какое-то химическое оружие, которое использовали в Сирии, могут создать беспорядок и проявить жестокость по отношению к мирному населению для того, чтобы вызвать ненависть у белорусов к украинцам. Не прошло. и 70 лет, как они делали это именно в Западной Украине и обвиняли наших защитников. Ожидать можно чего угодно", — отметил Гетьман.

По его словам, сценарий может быть плохим.

"Настолько, что даже у нас это вызовет ужас. Единственное, что наши дроны или БПЛА могут снимать эти преступления, чтобы было подтверждение, что это делаем не мы. Многие в мире, даже дружественные с нами страны, могут это подхватить и начать раздувать для того, чтобы приостановить возможность поставок нам оружия и поддержки, предоставляемой в мире нашей стране", — отметил он.

Добавим, что на территории Беларуси на данный момент происходит ротация подразделений РФ.

Другой военный эксперт сказал, что Беларусь готовится к войне. Он оценил угрозы с севера.

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