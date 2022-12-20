Какова вероятность участия белорусских военных в попытке наступления на Украину этой зимой: ответ Резникова

Риск участия военнослужащих вооруженных сил Беларуси в повторной попытке наступления на Украину этой зимой существует, однако это не в интересах руководства РБ.

Такое мнение в эфире информационного телемарафона высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Будут ли использоваться как солдаты? Это мечта Кремля, я в этом убежден, поэтому был этот визит (президента Владимира Путина в Беларусь – ред.). Но готово ли белорусское руководство их использовать, понимая, что уровень антиукраинской пропаганды в Беларуси намного ниже, чем у России? У обычных белорусов нет внутреннего призвания воевать с украинцами. Конечно, они военные, они выполнят приказ согласно их уставам. Но что будет дальше после пересечения украинско-белорусской границы – для них такой однозначности нет", – сказал он.

Резников добавил, что, учитывая это, не в интересах руководства Беларуси привлекать своих военнослужащих к нападению на Украину и потерять их военный потенциал.

"Поэтому надеюсь, что они все же будут продолжать держать этот баланс, но мы эти риски должны оценивать серьезно, поэтому мы готовы — наши военные, Вооруженные силы и пограничники, и Национальная гвардия — все мы к этому готовы", — сказал он. .

Министр отметил, что пока российские военные не сформировали на территории Беларуси ударную группировку, чтобы попытаться снова осуществить наступление из этой страны.

"Мы оцениваем, в первую очередь, готовность россиян через свой мобилизационный резерв создать потенциальную ударную группировку. В том, что в это будут вовлечены именно белорусские вооруженные силы, - это второй вопрос. Территория Беларуси может быть использована как направление удара, если россияне сформируют там". своя ударная группировка. По состоянию на сегодняшний день такой ударной группировки не сформировано. Им нужно время, и мы это увидим", - сказал он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что во время визита в Минск Путин оказывал давление на Лукашенко, чтобы тот разрешил направить белорусские войска на войну против Украины. Данилов отметил, что ни Лукашенко, ни белорусский народ не имеют большого желания вступать в войну против Украины. В то же время, секретарь СНБО заверил, что Украина готовится к любому развитию событий.

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