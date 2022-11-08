Какой арсенал высокоточного оружия остался в РФ: оценка аналитиков

Аналитики из Института войны считают, что российские войска значительно истощили свой арсенал систем высокоточного оружия и понесли значительные потери в авиации. Поэтому, вероятно, будет сложно сохранить текущий темп скоординированной кампании российских военных против украинской критической инфраструктуры.

Об этом говорится в отчете ISW, опубликованном сегодня, 8 ноября.

Аналитики, в частности, отметили, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный 3 ноября заявил, что украинские войска уничтожили 278 самолетов по сравнению с потерей Советским Союзом 119 самолетов за 10 лет войны в Афганистане.

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Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило, что российские силы вряд ли компенсируют эти авиационные потери в ближайшие несколько месяцев, поскольку они предположительно значительно превышают российские возможности по производству новых планеров.

Кроме того, представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий в комментарии Economist 7 ноября заявил, что российские войска использовали более восьмидесяти процентов своих современных ракет в скоординированной кампании по ударам по украинской инфраструктуре и что у российских войск осталось только 120 ракет "Искандер".

"Ранее ISW оценивало, что Россия исчерпала свой арсенал систем высокоточного оружия во время кампании против украинской критической инфраструктуры, которая призвана унизить волю народа Украины, но вряд ли удастся", — отметили в отчете.

По оценкам ISW, российские силы все больше полагаются на системы оружия иранского производства для поддержки скоординированной ударной кампании по украинской критически важной инфраструктуре.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, на сегодняшний день нет фактов, что после массированного вторжения войск РФ в Украину в стране-агрессоре приступили к производству новых вооружений.

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