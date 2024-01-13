Какой будет интенсивность ракетных атак России к концу зимы: прогноз эксперта

К большой атаке с более 100 ракет российским оккупантам нужно готовиться более месяца.

Военный эксперт Роман Свита спрогнозировал особенности российских ракетных атак до конца зимнего периода. Масштабных атак более 100 ракет, по его мнению, не будет.

Об этом он говорил в эфире "24 канала".

По словам Романа Свитана, последняя атака средней интенсивности, которая состояла из 40 аэроцилей, в нынешних условиях является оптимальным вариантом для россиян. "И они это понимают", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что к большой атаке более 100 ракет российским оккупантам нужно готовиться более месяца, а такие атаки средней интенсивности в 30-40 ракет могут готовить примерно за 5–7 дней.

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Именно с такой интенсивностью россияне могут бить весь зимний период, считает Роман Свитан.

Эксперт также подчеркнул, что 8 сбитых ракет и еще 20 отведенных от цели – это неплохой показатель работы средств ПВО и систем РЭБ, отведших часть ракет.

Напомним, во время ракетных обстрелов Украины в субботу, 13 января, россияне не смогли использовать ракетоносители в Черном и Азовском морях для запуска "Калибров". Произошло это из-за штормовой погоды.

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