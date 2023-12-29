Какой будет война 2024 года: прогноз украинского комбата

Украинцам не нужно надеяться на скорые победы в противостоянии российскому агрессору.

Украинскому обществу нужно привыкнуть к тому, что война с Россией будет продолжаться долго и не планировать ближайшим летом отпуск в Крыму.

Такое мнение высказал командир первого штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко с позывным "Ролло" в интервью на YouTube-канале "Украинской правды".

"Мы должны играть в долгую — это стратегия, которая растянута во времени... То, что мы хотим: вот бы скорее закончилась война, сейчас соберем, бросим туда. А вы учитывайте последствия этой вашей спешки. Вы учитывайте, что эти все ваши желание и наблюдение страны... за контрнаступлением, как за футболом — это жизнь, это огромные для кого-то трагедии”, — говорил он.

По его словам, эта война надолго, потому что это "сложная, тяжелая и длительная работа".

“Нам придется не планировать "вот сегодня мы победим и все"... Нет, эта тяжелая, долгая работа. Как говорил Черчилль: обещаю вам только кровь, пот и слезы", – напомнил украинский комбат.

По его мнению, стоит уже сейчас думать на 2-3 года вперед для того, чтобы собрать и подготовить ресурсы, а не ждать "скорых побед".

Напомним, издание "BBC Украина" спросило трех военных аналитиков, как, по их мнению, могут развиваться события в ближайшие 12 месяцев.

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