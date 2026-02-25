Какой будет война в 2026 году: журналистка назвала главные вызовы для ВСУ

Украинский военный на фронте / © Associated Press

Реклама

Война в Украине переходит в фазу тотальной борьбы за выживание логистики и пехоты, где технологическое доминирование вражеских дронов заставляет Силы обороны «идти под землю» и искать асимметричные решения. Ключевой вызов года — не просто удержать линию фронта, а построить систему, где математика и цифровизация защитят человека.

Об этом говорится в заметке специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко на ее Facebook-странице.

Война в Украине 2026 — вьетнамизация фронта

«Вьетнамизация фронта. И к войне вдолгую — подготовиться!" — отметила журналистка.

Реклама

Она описала ситуацию после поездки на несколько направлений фронта — в частности Запорожское, Александровское, Покровско-Мирноградское и Константиновское. По словам Кириенко, боевые действия продолжаются без признаков завершения.

"Тенденции к окончанию боевых действий нет. Движение на этих участках есть. И Сил Обороны, и врага», — отметила она.

Как указала корреспондентка, возвращение под контроль восьми населенных пунктов на Александровском направлении и действия возле Запорожья свидетельствуют о тактических успехах украинских сил и демонстрируют их способность влиять на ситуацию на поле боя.

Российские дроны — существенная проблема на фронте

В то же время, как отмечает Кириенко, стратегически ситуация остается сложной — значительную роль играет логистика и преимущество противника в беспилотниках.

Реклама

«Впрочем, глобально, сейчас Украина на этапе, когда может уступить россии стратегически. Потому что результат некоторых битв решает логистика. Вспомним Курщину. И посмотрим сейчас в сторону участков от Покровска до Краматорска», — говорится в заметке.

По словам журналистки, российские дроны могут действовать на глубину до 20 км, что заставляет украинских военных подстраиваться под новые условия.

«А учитывая то, что российский „рубикон“ в этом году планирует добавить в свои ряды еще 50 тысяч экипажей (такие данные Сил Обороны), для нас это может стать катастрофой», — предостерегла корреспондентка.

Как ВСУ противодействуют вражеским дронам на фронте?

Кириенко отметила, что из-за угрозы дронов украинские военные часто вынуждены передвигаться пешком, а для борьбы с БпЛА создают мобильные огневые группы.

Реклама

«Что мы имеем сейчас: Силы обороны должны спешиваться и идти десятки километров вглубь к своей ЛБС. Потому что ни один транспорт ехать без риска не может», — написала она.

Также дороги накрывают сетками, образуя своеобразные тоннели, однако это лишь частично помогает.

«Дороги покрываются сетками, превращаясь в туннели. Она помогает. Но первый, пусть второй раз, после попадания. Но мы боремся с последствиями, то есть с дронами, а не с причинами, которые кроются в тотальном количестве российских пилотов и их средств», — акцентировала журналистка.

Какой будет война в Украине в 2026 году?

Кириенко прогнозирует, что боевые действия все больше будут напоминать «туннельную» войну.

Реклама

«Что будем видеть в этом году? Вьетнамизацию поля боя, к которой стремятся обе стороны. Это напоминает классическую вьетнамскую войну, где тоннели Cu Chi позволяли выживать под тотальным доминированием США в воздухе», — пояснила корреспондентка.

Она подчеркнула, что ключевую роль играет логистика — в частности эвакуация раненых.

"Солдат не хочет пополнить статистику пропавших без вести, потому что его оставили истекать кровью из-за невозможности доехать. Солдат хочет справедливости. Понятных отпусков, ротаций, переводов. И что за ним придут на поле боя, когда станет нужно. Или приедут, на хорошем бронетранспорте, которому одна-две FPV не помеха. И этот бронетранспорт купили для войска. И его мехвод не пошел в СОЧ», — написала журналистка.

По ее мнению, именно уверенность военного в поддержке и защите может положительно повлиять на мобилизационные показатели. Также, по словам Кириенко, Европа могла бы помочь финансировать контрактную армию Украины, о чем ранее заявлял президент Владимир Зеленский.

Реклама

В то же время корреспондентка отметила, что одни только деньги не способны решить проблему, ведь даже значительные выплаты для контрактников в возрасте 18 — 24 лет не дали ожидаемого эффекта: несмотря на определенный приток людей в армию, речь идет лишь о тысячах, а не о десятках или сотнях тысяч новобранцев, на которые рассчитывали.

Роль технологий на войне

Журналистка также отметила, что дроны важны, но не решают все — во время сильных морозов и ветра их эффективность падает.

«В морозы, которые продолжались всю прошлую неделю в Донецкой области, БПЛА врага и наши тоже не могли уверенно летать. „Крылья“ в ветер, который иногда достигал 20 метров в секунду, и мавики, которые Силы Обороны до сих пор используют для наблюдения, не могли подниматься в небо», — пояснила Кириенко.

Зато ключевую роль продолжала играть артиллерия — настолько эффективно, что в очередной раз подтвердила: в критических ситуациях именно на нее прежде всего опираются Силы обороны. К тому же пушки способны разворачиваться для выстрела значительно быстрее, чем ударные дроны — подняться в небо.

Реклама

Главные задачи для ВСУ и Михаила Федорова

Именно поэтому даже на самых напряженных направлениях, в частности вблизи Запорожья, военные активно используют минометы калибра 120 мм. Это базовое батальонное вооружение для прикрытия пехоты, которое одновременно помогает ей продвигаться вперед.

«И его тоже надо прятать под землю, как и САУ, и в первую очередь людей. Поэтому вьетнамизация фронта, роботизация и автоматизация процессов на нем, а также КОНТРпилотная борьба, кажется, станут основным, над чем надо думать Силам Обороны и новому министру в частности», — считает журналистка.

Она отметила, что с учетом энергичности главы Минобороны Михаила Федорова и его опыта цифровых реформ в армии, у общества есть ожидания и значительный кредит доверия. Это заметно, в частности, во время регулярных встреч министра с журналистами.

По словам Кириенко, с самого начала работы Федорова на новой должности стало очевидно, что Минобороны все больше будет двигаться в направлении технологичности и аналитики.

Реклама

"Цифра реформирует поле боя, но все же на нем останутся люди. И очень бы хотелось, чтобы реформы, к которым стремится новая команда МО, не разбились из-за человеческого фактора Сил Обороны, которые состоят из людей», — резюмировала корреспондентка.

Напомним, накануне Минобороны Украины представило новую стратегию принуждения России к миру, основанную на трех целях: полной защите неба через многоуровневую ПВО, остановке врага на земле путем нанесения критических потерь и подрыве военной экономики РФ через санкции против «теневого флота». По словам Федорова, план реализуют через технологическое преимущество, цифровизацию управления («математику войны») и расширение международной поддержки. Главная задача — сделать цену войны невыносимой для существования самой страны-агрессора, сочетая военную мощь и дипломатию.