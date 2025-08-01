Какой город на Донбассе становится целью российского наступления: генерал Кривонос объяснил

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Российских оккупантов интересует не столько обеспечение водой населения на оккупированной части Донбасса, а чтобы предприятия, возобновившие работу и работающие в пользу РФ, имели воду для технического обеспечения своих производственных процессов.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал генерал-майор запаса Сергей Кривонос.

«Все наше внимание приковано к Покровскому направлению. На мой взгляд, как военного, самое главное направление враждебных действий — Константиновка и Славянск. А главная задача россиян — провести Константиновско-Славянскую наступательную операцию с целью полного захвата Славянска и далее взятие под контроль водного канала Днепр — Донбасс (искусственный водоток, соединяющий одни из крупнейших рек Украины — Днепр и Северский Донец, — ред.). Потому что самая большая проблема, которая сейчас находится на территории Донбасса, — отсутствие системной поставки воды», — отметил Сергей Кривонос.

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По его словам, несмотря на то, что россияне в свое время построили водопровод из реки Дон на Донбасс, но большинство денег, выделенных на строительство, украдено, соответственно, это абсолютно не решило проблему обеспечения водой Жители оккупированного Донецка рассказывают, что вода предоставляется в течение нескольких часов один раз в трое суток.

«Российских оккупантов интересует не столько обеспечение водой мирного населения, а чтобы предприятия, возобновившие работу и работающие в пользу РФ, имели воду для технического обеспечения своих производственных процессов. Поэтому самая большая проблема, которую противник хочет решить, — проблема воды. И эта проблема может быть решена только на Славянском направлении», — заметил генерал.

По его словам, те действия, которые совершает враг и на Покровском, и на Купянском направлениях, достаточно важны, но основное внимание со временем будет привлечено к Лиманско-Славянскому и Константиновско-Славянскому направлениям. Противник приложит максимум усилий, чтобы взять эту ситуацию под контроль.

Напомним, оккупанты на фронте приближаются к городу Доброполье, который остается последним крупным населенным пунктом перед полным окружением Покровска . Увлечение этого стратегического города может позволить РФ установить контроль над всей Донецкой областью — территорией, на которую Путин претендует как часть своих максималистских планов.

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По словам украинских солдат, россияне применяют тактику, напоминающую немцев времен Второй мировой войны: обнаруживают слабые места в логистике, а затем перерезают их. Этот акцент на логистике привел к ожесточенным боям, которые сейчас разгораются вокруг Доброполья, как в Покровске на юге, так и в Константиновке на востоке.