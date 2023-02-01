Какой город за пределами Донбасса больше всего обстреливает РФ и с какой целью: объяснение разведки Британии

Херсон является городом, наиболее часто обстреливающим российские оккупационные войска, за пределами Донбасса. Обстреливая большой украинский город, российские командиры стремятся снизить боевой дух гражданских и сдержать контратаки Украины через реку Днепр.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В разведке Британии указали, что в последние дни произошел один из самых интенсивных обстрелов вдоль реки Днепр на юге Украины. Речь идет о мощных артиллерийских обстрелах Херсона россиянами 29 января.

В результате обстрела, по данным местных властей, трое мирных жителей в Херсоне погибли. Кроме того, два иностранных судна, стоявших на реке, получили повреждения, что повлекло за собой разлив нефти.

"Херсон остается наиболее регулярно обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса. Точное обоснование России для расходования своих ограниченных запасов боеприпасов здесь непонятно. Однако командиры, вероятно, частично преследуют цель ухудшить моральное состояние гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через реку Днепр", – объяснили в Британии.

Напомним, российские оккупационные войска 31 января обстреляли территорию Херсона 42 раза. В результате коварных атак врага есть жертва и раненая среди гражданских.

За 30 января россияне обстреляли Херсонщину 54 раза. Враг открывал огонь из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Несколькими днями ранее в Херсоне обломки вражеского снаряда попали в автомобиль с людьми. Женщина погибла на месте, мужчина получил ранения.

Как объясняет военный эксперт Олег Жданов, российские оккупанты своими обстрелами Херсона стремятся захватить город. По его словам, когда россияне ведут изнурительный огонь, то останавливаются и присматриваются, выбросят ли горожане белое знамя или не выбросят. Жданов привел пример, как в первый месяц войны военнопленный солдат РФ, возможно, даже офицер, во время первоначального допроса, на вопрос "Зачем вы нас убиваете?", ответил: "Чтобы вы нас полюбили".

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