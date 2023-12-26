Какой груз мог быть на борту уничтоженного "Новочеркасска": военный эксперт дал ответ

По словам Ивана Киричевского, версия о том, что на борту уничтоженного "Новочеркасска" могли быть дроны-камикадзе вполне вероятно.

На борту уничтоженного десантного корабля "Новочеркасск" был очень ценный груз.

Такое мнение высказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо" 26 декабря.

"В разных источниках официальной военной коммуникации есть версия о "шахедах". Кое-как тратить крылатые ракеты Storm Shadow на такую старую жестянку никто не стал бы. На уничтоженном "Новочеркасске" должен быть очень ценный груз. Причем фактор разгрузки тоже должен быть подтвержден. Тем более, что из нескольких ресурсов сразу появились спутниковые фото, как этот десантный корабль 24 декабря становится у причалов с кранами для разгрузки", — отметил Киричевский.

По словам военного эксперта, версия о том, что на борту уничтоженного "Новочеркасска" могли быть дроны-камикадзе вполне вероятно.

"Там был груз, который нужно было осторожно разгружать. То есть нельзя сразу вывозить машинами, например, ящики со снарядами. Надо было оттуда вынимать очень осторожно. "Шахед" тоже нужно разгружать осторожно. Поэтому версии о том, что на уничтоженном "Новочеркасске" могли быть дроны-камикадзе полностью рабочая", — отметил Киричевский.

Напомним, в ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен десантный корабль РФ "Новочеркасск". После мощных взрывов произошел масштабный пожар. Кроме того, происходила сильная детонация.

Воздушные силы проинформировали, что корабль Черноморского флота атаковали крылатыми ракетами. Впрочем, какими именно – не уточнили.

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ТСН.ua собрал перечень кораблей Черноморского флота, которые Россия потеряла с 24 февраля 2022 года.

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