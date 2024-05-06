Какой катер поразило ГУР в Крыму и что с ним сейчас: детали от Юсова

В ГУР Минобороны Украины сообщили об уничтожении в Черном море российского скоростного катера серии "Мангуст". Судно затонуло.

Об этом представитель украинской военной разведки Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона 6 мая.

В ГУР подтвердили не только поражение, но и уничтожение российского катера.

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"Скоростной катер "Мангуст" должен быть скоростным, а теперь стал недвижимостью, на дне находится", – сообщил Юсов.

Он также обратил внимание, что катер серии "Мангуст"150 – это достаточно новая разработка россиян. В акватории Черного моря таких судов не так много.

"Сегодня – минус один, это уже точно", – отметил представитель ГУР.

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Юсов указал, что вражеский катер был ликвидирован группой 13 ГУР, и что дроны Magura V5 украинской разработки "в который раз прекрасно себя зарекомендовали".

Представитель разведки заверил, что хотя оккупанты и пытаются учесть предыдущие неудачи и прячут свои корабли, украинские специалисты находят возможности для поражения судов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не просто поразили, а уничтожили! ГУР рассказали подробности ликвидации вражеского катера в Крыму

Напомним, ранее 6 мая в ГУР сообщили, что их морской дрон Magura V5 уничтожил скоростной катер оккупантов в бухте Узкая в Крыму. Там тоже показали видео поражения.

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