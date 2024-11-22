Какой мобилизационный резерв Украины: The Financial Times назвало цифру

По подсчетам издания, 1,2 млн украинцев уже мобилизованы или пошли на фронт добровольцами.

Мобилизационный резерв Украины на сегодняшний день составляет 3,7 млн человек. А общее количество граждан мужского пола в возрасте с 25 до 60 лет – 11,1 млн человек.

Об этом говорится в инфографике в материале издания The Financial Times.

В статье говорится, что российское вторжение в Украину стало войной на истощение с линией фронта, которая простирается более чем на 1000 км – от южной Херсонской области до Харьковской на северо-востоке.

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Военные чиновники, солдаты и аналитики говорят, что следующие несколько месяцев станут критической фазой в войне, поскольку Украина попытается стабилизировать свою оборону и укрепить позиции на востоке на случай, если новоизбранный президент США Дональд Трамп заставит ее начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Украина надеется замедлить наступление врага и перехватить инициативу до того времени, когда Трамп вступит в должность, поскольку, как считают чиновники, доказательства того, что украинцы "борцы" и "победители", помогут убедить нового президента США поддерживать их.

Но украинские чиновники признают, что им трудно сдерживать большую и лучше оснащенную российскую армию из-за нехватки живой силы, и планируют призвать дополнительных бойцов, хотя усилиям по привлечению новобранцев мешает бессрочная военная служба.

Так, издание опубликовало инфографику, где указано, что мобилизационный резерв Украины на сегодняшний день составляет 3,7 млн человек. Общее количество мужчин-граждан Украины в возрасте с 25 до 60 лет – 11,1 млн. Из них:

1,2 млн уже мобилизованы или пошли на фронт добровольцами;

2,9 млн проживают на оккупированных территориях;

1,3 млн выехали за границу;

600 тыс. забронированы;

1,5 млн непригодны к военной службе,

остальные 3,7 млн – мужчины, которых можно мобилизовать. Из этого количества 900 тыс. мужчин не зарегистрированы ни в каких реестрах.

Мобилизационный резерв Украины по состоянию на ноябрь 2024 года/ Инфографика: The Financial Times

Напомним, издание The New York Times в своей статье сообщило, что потери среди ВСУ составляют 57 тысяч. Это половина российских потерь, однако это существенное количество для меньшей по численности страны.

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