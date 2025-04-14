Какой подарок Путин хочет на 9 мая: военный рассказал детали

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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Для российского диктатора Владимира Путина очень важно, чтобы к параду победы 9 мая освободить от украинской армии Курскую область, где сейчас ведутся жестокие бои.

Такое мнение высказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире Фабрики новостей.

«Им кровь из носа, любой ценой, несмотря на любые потери нужно выбить нас из Курской области. Не договориться, не обменять, а именно выбить силой, не считаясь с потерями», — подчеркнул он.

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По словам военного, на сегодняшний день, чтобы достичь этой цели враг там сконцентрировал свою элитную десантуру, морпехов, лучшие подразделения.

«У них 9 мая. У Путина будет парад победы и он будет говорить, что СВО по планам, мол, мы побеждаем нацистов — украинцев, НАТО, англосаксов, а если в то время поссорится с Трампом, то и американцев. Но для этого им нужно освободить свою каноническую территорию от нас. Что мы можем с этим поделать? Закопать их там как можно больше, пользуясь тем, что у них задача, кроме потерь, напирать вперед», — сказал он.

Сазонов подчеркнул, что на Курщине сейчас очень жестокие бои. При этом также напомнил, что россияне обещали взять Покровск Донецкой области, где ведутся жестокие бои у города, россиян выбивают, но они туда бросают новые силы.

«Поскольку для них это уже вопрос принципиальный. Покровск не имеет вообще стратегического значения. Но они так к нему рвались, так обещали принять, что он для них имеет политическое значение», — отметил он.

Военный подчеркнул, что для врага немаловажное значение имеет захват всей Донецкой области. По его словам, для них важна главная агломерация — Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.

«Лучший для них сценарий из Лиманского направления идти на запад и перерезать трассу, которая идет из Славянска в Харьков, потому что это логистика. Они постоянно пробуют, там постоянные бои. Но продвинуться может максимум на 500 метров для расширения плацдарма», — резюмировал Кирилл Сазонов.

Напомним, ВСУ нанесли мощный удар по военным составам на Курщине.