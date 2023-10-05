Какой процент вражеских целей силы ПВО идентифицируют на звук – объяснение Игната

Недавно возник вопрос о том, что российские войска могут усовершенствовать Шахеды и сделать их беззвучными. Однако кроме радиолокационного сопровождения есть и визуальные посты наблюдения, которые тоже передают информацию. Поэтому делать какую-то проблему из отключения звука не стоит.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Что дает звук? Ночью мы слышим, что что-то гудит. Воздушные силы обычно используют любую информацию, которую обобщают и предоставляют на пункты управления. Но основная информация, которой пользуются Воздушные силы, — это радиолокационное сопровождение», — сказал Игнат.

“То есть радиолокационные станции передают обстановку в воздухе и люди видят на летящих “Шахеды” местах. Соответственно, есть и визуальные посты наблюдения, которые тоже передают информацию, так же и звук — просто дополнительное подтверждение», — пояснил спикер Воздушных сил.

"Поэтому делать какую-то проблему из того, что выключили звук, не стоит", — резюмировал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия зимой усилит удары ракетами и дронами! Гетман и Игнат

Напомним, в ВСУ рассказали о коварстве россиян во время запусков беспилотников.

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