Какой процент Украины россияне оккупировали с ноября 2022 года: данные DeepState

За более чем 1000 дней войны армии РФ удалось захватить менее 1% Украины.

Катерина Сердюк
Какой процент Украины россияне оккупировали с ноября 2022 года: данные DeepState

За последние 1010 дней войны враг оккупировал 5842 квадратных километра нашей земли. Это меньше одного процента территории Украины.

Об этом сообщает DeepState.

Детали от осинтеров

Отмечается, что начиная с 12 ноября 2022 года по сегодняшний день враг оккупировал 5842 квадратных километра украинской территории. Это составляет 0,96781% от всей площади Украинского государства в международно признанных границах.

«К сожалению, капы имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, удалось вернуть большую часть», — говорится в отчете.

После 12 ноября 2022 года враг продолжал активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются до сих пор. Как известно, осенью продолжалось активное наступление армии РФ на Бахмут.

«Надеемся эти цифры дойдут до наших американских партнеров, потому что что-то математика у них хромает», — заключили в DeepState.

Напомним, Россия меняет тактику в Донбассе. Стало известно, какие новые методы придумали оккупанты.

