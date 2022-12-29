Какой самый страшный день войны и есть ли "хорошие русские": ответ Ермака

Глава ОП признал, что не ожидал от россиян таких зверств.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, какой день полномасштабной войны был для него самым страшным.

Об этом Ермак сказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Я думаю, что это (когда увидели. – Ред.) кадры из Бучи еще до этого, как это стало общеизвестным. Это был, наверное, один из самых ужасных дней", – сказал он.

Глава ОП признал, что не ожидал от россиян таких зверств.

"Я думаю, что никто не ожидал, что может появиться целое поколение маньяков, убийц, воспитывавшихся на великой русской культуре. Культура не существует сама по себе, она формирует человека. И если сегодня мы видим Бучу, Ирпень, как женщины оккупантов призывают убивать украинцев, то о какой культуре можно говорить", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что все россияне виновны в событиях в Украине.

"Только у одних россиян есть на руках кровь, а есть те, которые молчанием или прошлой лоялности (к путинскому режиму. – Ред.) дали поддержку, чтобы это происходило", – подытожил глава Офса президента.