Какой сценарий развития войны России против Украины видят в США — Жданов

Жданов напомнил, что Украина, как партнер НАТО, имеет расширенные возможности.

В Соединенных Штатах есть свой сценарий развития военной кампании в Украине, что связано с снабжением и количеством оружия.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал об этом на своем ютуб-канале.

Со ссылкой на слова руководителя ГУР Кирилла Буданова, заявлявшего, что зимой война немного стихнет, а к лету возможно окончание горячей фазы или даже победа Украины, Жданов напомнил, что Украина, как партнер НАТО, имеет расширенные возможности.

"Напомню, с нами обмениваются разведданными страны-партнеры, НАТО. Если из уст таких людей, как генерал Буданов, мы слышим такую информацию, это значит, что этот человек знает, о чем он говорит", — сказал Жданов.

По словам эксперта, возможно США рассчитывают на то, чтобы победа Украины над Россией была до лета 2023 года.

Война России против Украины

Напомним, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Мероприятие поддержало предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны после ракетных ударов России по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Путинская мобилизация, которую он устроил осенью, превратилась в бегство более 500 тыс. россиян, демонстрацию гнилости российской системы

Недавно секретарь Совбеза и обороны Алексей Данилов заявил, что развязанная против Украины война вышла для России на стадию "стратегического цугцванга".

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