Какой средний срок жизни оккупанта на Купянском направлении: в ВСУ ответили

Оккупант / © Associated Press

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Средний срок жизни кафира на Купянском направлении составляет три недели. Это промежуток от того, как его мобилизовали до того, как его утилизировали. Да, каждые три недели происходит массовый штурм

Об этом сказал Виктор Петрович, военнослужащий 77 бригады ВСУ.

Он добавляет, что есть разные виды окупантов. В частности, такие, которых просто бросают как "мясо", чтобы на них использовали боекомплект, обнаружили наши огневые позиции, нанесли поражение, а после этого пошли уже более обученные, так называемая "спецура".

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"Поэтому каждые три недели у нас праздник смерти оккупантов. Это довольно сложно, штурмы не останавливаются. В перерывах с накоплениями кафиры пытаются прощупать наши позиции, идут малыми группами каждый день. Хорошо, когда их удается уничтожить благодаря догаданной работе", - заключил он.

Ранее говорилось, что российские захватнические войска могут выбрать Лиманское и Купянское направления основными для наступления.