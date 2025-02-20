"Какой-то постапокалиптический пейзаж": бои в Серебрянском лесу напоминают кадры фантастического фильма

В Серебрянском лесу, на границе Луганщины и Донбасса, боевые действия продолжаются с высокой интенсивностью. Артиллерия, минометы, беспилотники работают постоянно. Оккупанты активно пытаются проводить воздушную разведку как переднего края Сил обороны, так и тыловых районов.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал Александр Кириллин, заместитель начальника залога пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал".

По словам пограничника, Силы обороны активно противодействуют разведке противника. Постоянно продолжаются операции по поиску и уничтожению российских БПЛА типа "Орлан", ZALA, Supercam. Наши бойцы охотятся на них с помощью ударных дронов.

Борьба за господство в небе сейчас определяет все на поле боя, как отмечает Александр Кирилин. Даже передвижение в Серебрянском лесу опасно.

"Сейчас напоминает больше какой-то постапокалиптический пейзаж. Это выжженные, свергнутые деревья. Всеянная минами земля, неразорванные снаряды, переплетение окопов, траншей. В целом с высоты птичьего полета эта местность напоминает кадры из каких-то фантастических фильмов", — рассказал Александр Кирилин.

Напомним, войска РФ наступают на Курщине, но госграницу Украины они не пересекли.

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