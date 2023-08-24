Какой тюремный срок грозит Путину за преступления против Украины: эксперт из США ответил

Спецпредставитель Госдепа США по военным преступлениям в 2009-2015 годах Стивен Рапп рассказал, что российскому диктатору Путину за его преступления против Украины грозит до 30 лет лишения свободы.

Об этом он сказал 24 августа в эфире телемарафона.

Он пояснил, что международное право пока не предусматривает смертного приговора, как это было ранее. Поэтому Путину грозит до 30 лет лишения свободы.

"В других судах, например, в Нюрнберге очевидно это был бы смертный приговор. Но международное право это сейчас не позволяет. Максимальное наказание, которое может присудить МКС, это 30 лет заключения. Но учитывая возраст всех этих политических лидеров и командующих, для них это означает дожизненный термин", — сказал Стивен Рапп.

Напомним, в середине марта 2023-го стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина за принудительную депортацию украинских детей. Кроме того, суд расследует другие преступления российского диктатора.

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