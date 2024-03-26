Какой украинский город планирует отобрать Путин: источники в Кремле "слили" планы диктатора

Россия может оккупировать Харьков, однако решение о новом масштабном наступлении еще не принято.

Президент России Владимир Путин нацелился на взятие Харькова.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле.

Как отмечается, все источники уверены, что Путин собирается продолжать войну против Украины. Однако их оценки по поводу того, какие он сейчас ставит по этому поводу цели, расходятся.

Так, один из собеседников, близких к Кремлю, считает, что Путин "почувствовал слабость Украины и готов идти к победному – хоть в Киев – и за ценой не постоит".

"Надо будет мобилизацию – объявит. Если нужно будет экономику еще сильнее передвинуть на военные рельсы – переместит. Он пошел на принцип", – уверен источник.

Другой собеседник, близкий к администрации президента РФ, напротив, считает, что высшее руководство страны ставит перед собой более "реалистичные цели", а именно взятие Харькова и постепенное окончание "СВО" после этого. Путин уже открыто говорил, что для прекращения регулярных обстрелов Белгородской области нужно создать "санитарную зону" вокруг нее. Этот регион РФ граничит именно с Харьковской областью Украины.

Напомним, в середине декабря в издании Bild вышел материал о планах Путина на следующие несколько лет. Журналисты заявили, что Россия планирует оккупировать значительные части Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областей, включая Харьков.

Аналитики сообщили, что российское военное командование надеется найти достаточные ресурсы (300 тысяч мобилизованных) для проведения наступательной операции в Харькове.

По данным аналитиков ISW, российская наступательная операция по окружению города Харькова была бы чрезвычайно амбициозной кампанией, которая требовала бы длинных рейдов по открытой местности, к которым российские войска не прибегали с начала полномасштабного вторжения.

В настоящее время российские войска осуществляют наступательную операцию вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, где они планируют выйти к реке Оскол в Харьковской области.

Но даже если россияне достигнут цели, перспективы продвижения оккупантов в Харьковскую область с восточного берега реки Оскол так же сложны, как и перспективы продвижения в других местах вдоль международной границы с Белгородской областью, если не больше.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области строят вторую линию обороны. Для строительства оборонительных сооружений используются бетонные блоки, древесина, геотекстиль, трубы.

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