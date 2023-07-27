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Какой видит победу Украины в войне против РФ глава фонда "Повернись живим"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Какой видит победу Украины в войне против РФ глава фонда "Повернись живим"

Глава фонда "Вернись живой" Тарс Чмут описал свое видение победы в войне / Фото: Украинская правда

Россия должна быть "слабой, безъядерной и экономической не способной" к войне с Украиной, уверен Чмут.

Для морского пехотинца, главы фонда "Повернись живим" Тараса Чмута победой Украины в войне будет "исчезновение России как угрозы".

Об этом военный эксперт сказал в интервью BBC News Украина.

Журналисты спросили у военного, что для него будет точкой победы в войне. На что он ответил: "Для меня лично исчезновение России как угрозы для Украины".

Тогда у него спросили: "Представьте себе политическую карту мира, на которой есть образование, подписанное "Россия". Как узнать, это угроза или нет?"

Чмут ответил, что в таком случае Россия должна быть "слабой, безъядерной и экономической неспособной" к войне с Украиной.

В этом же интервью Чмут спрогнозировал, что будет дальше с мобилизацией в Украине.

К слову, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал 27 июля продление действия военного положения и общей мобилизации с 18 августа еще на 90 суток — до 15 ноября.

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Дата публикации
Просмотры
937
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