Какой запас боеприпасов уничтожен ударами по российским арсеналам — NYT

На военном складе у Торопца хранилось около 30 000 тонн снарядов.

Только в результате удара украинских дронов по арсеналу возле города Торопец Тверской области РФ был уничтожен примерно трехмесячный запас боеприпасов для российской армии.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информацию эстонской военной разведки.

По словам руководителя центра военной разведки Эстонии полковника Антса Кивиселга, ударом, который нанесли Силы обороны Украины в ночь на 18 сентября, могло быть уничтожено 30 000 тонн снарядов, что эквивалентно количеству примерно 750 000 снарядов.

"Это запас боеприпасов на два-три месяца. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах, и мы увидим влияние этих потерь на фронте в ближайшие недели", — заявил он.

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Масштаб российских потерь в результате новой атаки на арсенал возле города Тихорецк в Краснодарском крае еще предстоит выяснить.

Аналитики говорят, что Тихорецкий склад был важным звеном в обеспечении российских войск, поскольку расположен примерно на одинаковом расстоянии от зоны боевых действий на Донбассе и Крыма, через который боеприпасы поставляются на южный фронт.

Этот объект также называют 719 базой артиллерийских боеприпасов, которая стала основным местом хранения северокорейских ракет.

Напомним, Генштаб ВСУ в субботу, 21 сентября, подтвердил ночные "прилеты" по военным объектам в России. Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил Российской Федерации. Речь идет об арсенале "Тихорецк" в Краснодарском крае и по 23-му арсеналу в Тверской области.

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