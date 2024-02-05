Какой запас ракет есть у России: Игнат дал четкий ответ (видео)

Россия применяет все возможные и имеющиеся у нее ракеты. Через несколько месяцев делает паузу, затем обновляет количество ракет. По данным разведки, у врага сейчас примерно то количество, о котором в Воздушных силах Украины говорили раньше – около 900, потому что в месяц производят примерно 100 дальнобойных высокоточных ракет. Такое же количество они примерно и потратили за декабрь-январь, за эти удары.

Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на YouTube-канале Центра противодействия дезинформации в проекте "Поговорим".

"Поэтому на том уровне (около 900 – ред.) и остается. Это не так много. Для такого государства, как Россия, это критически малый запас ракет. Поэтому все, что они производят, уже через два месяца в пусковых установках на самолетах и летит по нам. То есть с колес они изготавливают эти ракеты и запускают", – объяснил спикер командования Воздушных сил.

Игнат добавил, что Россия планирует удары в соответствии со своими возможностями, с тем, сколько они готовы потратить ракет того или иного типа по нашей территории или дронов.

"Те удары планируются таким образом, чтобы обеспечить себе успех на том или ином направлении", — подытожил он.

Напомним, недавно Россия использовала для массированного воздушного удара по Украине ракеты из Северной Кореи.

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