Какую армию задействовала Россия в войне: Жданов перечислил находящиеся в Украине войска

РФ располагает 10 армиями в составе сухопутных войск. Все они воюют здесь.

Россия имеет десять армий в составе сухопутных войск. Все эти армии воюют в Украине.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"1-я гвардейская танковая армия Подмосковья, Центральный округ — полный разгром. Морская пехота Черноморского флота, Морская пехота Северного флота?.. Где они все? В Украине. В РФ 10 армий в составе сухопутных войск. Все 10 армий воюют здесь .Там ничего не осталось. Там осталась только та часть войск, в которой служат срочники", — заявил Жданов.

По его информации, номинально военная часть РФ разбита на две: одна находится в пункте постоянной дислокации — там проходят службу срочники. А вторая часть воюет в Украине. Последняя сухопутная армия – это Уссурийская с Дальнего Востока, задействованная в Украине во время штурма завода "Азовсталь".

"Не забудьте, что за Уралом у России нет развернутых частей. Там лишь кадрированные части и их разворачивали на базе либо призывников, либо тех, кого агитировали подписать контракт. А где морская пехота Тихоокеанского флота? В Украине. Где Сахалинская армия?.. В России нет не воюющей в Украине армии. Поэтому у них и проблема с резервами. Остались одни срочники в воинских частях", — сказал эксперт.

Напомним, что в Кривой Рог сегодня прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет.

В результате атаки без воды несколько районов города. Россияне нанесли удар по гидротехническим сооружениям.

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