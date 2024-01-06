Какую динамику могут иметь боевые действия в ближайшие недели: ответ военного эксперта

Андрей Крамаров соглашается с прогнозом о том, что следует ожидать новой интенсификации.

Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал, какую динамику на самом деле могут иметь боевые действия в ближайшие недели.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Здесь действительно есть определенное противоречие, но в течение последней недели россияне понесли определенные тактические потери. Поэтому если сравнить с ситуацией по состоянию на середину декабря, действительно интенсивность боевых действий несколько уменьшилась. Но уменьшилась несущественно. Она продолжает быть достаточно высокой, но в сравнении", – сказал он.

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Эксперт соглашается с прогнозом о том, что следует ожидать новой интенсификации.

"И здесь главный вопрос даже не привязка к определенным праздникам. Вопрос в том, что россияне просто в большей степени используют это время, последнюю неделю, для реорганизации, перегруппировки, подтягивания резервов. Это касается Таврического, Авдеевского направления, левобережья Херсонщины, Бахмута и т.д. После того, как противник подтянет резервы, где-то пополнится бронетехникой, думаю, снова будут попытки штурма наших позиций. Будут более активны епопытки, как мы видели в середине декабря", – резюмировал Андрей Крамаров.

Напомним, военный эксперт предупредил об очередном мощном ударе по Украине.

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