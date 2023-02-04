Какую функцию будет выполнять "Гвардия наступления" в войне: объяснение от генерал-лейтенанта

Эти бригады будут особенно важны во время контрнаступательных операций ВСУ.

В МВД Украины создают "Гвардию наступления" и формируют восемь штурмовых бригад, которые будут заниматься исключительно освобождением территорий государства.

Об этом военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал "24 каналу".

По его словам, эти восемь штурмовых бригад начнут применять на поле боя, когда ВСУ успешно выполнят стратегическую оборонную операцию. Когда российские войска потеряют наступательный потенциал, украинские перейдут в контрнаступление. Именно тогда придет время "Гвардии наступления".

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Романенко пояснил, что подразделения Сил обороны Украины постараются пробивать фронт и максимально быстро продвигаться вперед, не задерживаясь в населенных пунктах. И именно бригады из "Гвардии наступления" будут "зачищать" разные города и села.

"Если ВСУ будут задерживаться на каждом населенном пункте, то наступательный импульс очень быстро заклинится. А это недопустимо. Поэтому тогда, когда населенный пункт будет оцеплен, туда будут входить эти бригады из "Гвардии наступления", которые будут проводить зачистки. А в это время подразделения ВСУ будут идти дальше освобождать территории”, – выразил мнение генерал-лейтенант.

Напомним, накануне в МВД сообщили о решении создать "Гвардию наступления" – штурмовые бригады, которые направят на усиление Сил обороны и освобождение оккупированных территорий. Основу подразделений составят полицейские, пограничники, нацгвардейцы. Желающим присоединиться нужно заполнить соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua.

Уже на следующий день в МВД сообщили, что украинцы очень активно подают заявки на вступление в штурмовые бригады "Гвардии наступления". Набор открыт для мужчин и женщин. Прежде всего, это должны быть мотивированые люди, готовы освобождать территории.

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