Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Какую информацию о призывниках получат из реестров военкоматы

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1284
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Какую информацию о призывниках получат из реестров военкоматы

Данные в реестрах

Какие персональные данные после сбора и проведения сверки в шести государственных реестрах, получают ТЦК, найдете в материале ТСН.ua

Напомним, что Кабмин принял постановление от 30 декабря 2022 г. №1493, которым предусмотрено проведение сверки персональных данных украинцев в государственных реестрах.

Какую информацию получают территориальные центры комплектования и социальной поддержки после сверки:

  • Уникальный номер в каждом реестре.
  • Фамилия, имя и отчество.
  • Дата и место рождения.
  • Пол.
  • Гражданство.
  • Серия и номер свидетельства о рождении, паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), кем и когда выдан.
  • Сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождении).
  • Сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение на жительство в Украину.
  • Реквизиты документов, выданных средствами Единого государственного демографического реестра.
  • Реквизиты документов, из которых средствами Единого государственного демографического реестра выданы документы.
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков или информация об отказе от его принятия.
  • Данные о рождении ребенка.
  • Данные о родителях ребенка.
  • Место жительства родителей.
  • Сведения о малолетних детях.
  • Данные о последнем зарегистрированном/задекларированном месте жительства (нахождении) внутренне перемещенного лица на территории, где возникли обстоятельства, указанные в статье 1 Закона Украины Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц;
  • Если меняли имя – фамилию, имя и отчество до и после смены имени.
  • Номер удостоверения застрахованного лица.
  • ФИО на момент создания электронной учетной карточки застрахованного лица;
  • Номер телефона.
  • Дата смерти и номер акта – в случае смерти личности.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1284
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация