Какую информацию о призывниках получат из реестров военкоматы

Какие персональные данные после сбора и проведения сверки в шести государственных реестрах, получают ТЦК, найдете в материале ТСН.ua
Напомним, что Кабмин принял постановление от 30 декабря 2022 г. №1493, которым предусмотрено проведение сверки персональных данных украинцев в государственных реестрах.
Какую информацию получают территориальные центры комплектования и социальной поддержки после сверки:
- Уникальный номер в каждом реестре.
- Фамилия, имя и отчество.
- Дата и место рождения.
- Пол.
- Гражданство.
- Серия и номер свидетельства о рождении, паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), кем и когда выдан.
- Сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождении).
- Сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение на жительство в Украину.
- Реквизиты документов, выданных средствами Единого государственного демографического реестра.
- Реквизиты документов, из которых средствами Единого государственного демографического реестра выданы документы.
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков или информация об отказе от его принятия.
- Данные о рождении ребенка.
- Данные о родителях ребенка.
- Место жительства родителей.
- Сведения о малолетних детях.
- Данные о последнем зарегистрированном/задекларированном месте жительства (нахождении) внутренне перемещенного лица на территории, где возникли обстоятельства, указанные в статье 1 Закона Украины Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц;
- Если меняли имя – фамилию, имя и отчество до и после смены имени.
- Номер удостоверения застрахованного лица.
- ФИО на момент создания электронной учетной карточки застрахованного лица;
- Номер телефона.
- Дата смерти и номер акта – в случае смерти личности.
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