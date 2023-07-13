Какую инфраструктуру нужно создать Украине для истребителей F-16: эксперт дал ответ

Когда в Украине появятся истребители F-16, для них нужно создать соответствующую инфраструктуру. Ее ключевые элементы — это закрытые ангары и системы ПВО, которые будут их охранять.

Об этом заявил авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в прямом эфире телеканала FREEДОМ.

"F-16, когда станут нашими самолетами, они должны взлетать на боевые задачи с нашей территории и для этого нужно готовить аэродромы, соответствующую инфраструктуру. В первую очередь системы безопасности. Это и архитектурные формы в виде капониров или закрытых ангаров, и системы ПВО, которые имеют это дело охранять. Это все очень четко расписано нашими еще советскими стандартами, и четко расписано натовскими стандартами. Наверное, здесь будут использоваться натовские стандарты. Но по своей логике они мало чем отличаются. Главное, что они должны обеспечивать эффективное обслуживание: нормальное покрытие аэродромной полосы, безопасность. И, конечно, весь комплекс радиотехнических средств, слежки, наблюдения, организации полетов. У нас очень много аэродромов совместного пользования: и военные, и гражданские", — резюмировал он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 должны летать в украинском небе уже к концу марта 2024 года. Передача самолетов ВСУ связана с очень сложными техническими моментами.

Ранее издание Politico сообщало, что Украина получит первые истребители F-16 в начале 2024 года. Отмечается, что графики поставок самолетов для ВСУ до сих пор "висят в воздухе".

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