Какую область Украины Россия атакует больше всего: глава МВД дал ответ (фото)

В результате российских ударов за прошедшую неделю 12 человек погибли, 60 человек получили ранения.

Интенсивность вражеских обстрелов на минувшей неделе увеличилась почти на четверть. Враг атаковал Украину более 1500 раз. Зафиксированы атаки более 570 населенных пунктов. Больше всего – в Запорожской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"В результате российских ударов за прошедшую неделю 12 человек погибли, 60 человек получили ранения", – сообщил глава МВД.

Клименко отметил, что первыми на места обстрелов прибывают спасатели и полицейские. Ликвидируют последствия вражеского огня, разбирают завалы, документируют военные преступления и помогают пострадавшим гражданам.

"Наши специалисты работают в усиленном режиме и всегда готовы к любым вызовам. Спасибо всем, кто продолжает спасать и защищать", – сказал министр внутренних дел.

Напомним, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, какой запас ракет имеет Россия. У врага сейчас около 900 ракет, в месяц РФ производит примерно 100 дальнобойных высокоточных ракет.

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