Какую опасность представляют новые "Шахеды" с ракетой и как от них защититься - эксперт

На сбитом вражеском «Шахеде» украинские военные впервые обнаружили ракету класса «воздух — воздух» Р-60, предназначенную для поражения вертолетов и самолетов. Россия стала изменять подход к применению дронов, фактически превращая их в элементы сложной беспилотной системы.

Об этом рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

По его словам, война начиналась с использования классической авиации и пилотируемых платформ, но сейчас стороны переходят к беспилотным решениям, требующим отдельной защиты.

Как работает mesh-сеть «Шахедов»

По данным эксперта, противник уже создал на «Шахедах» mesh-сеть, позволяющую дронам обмениваться информацией и прикрывать друг друга. Это создает модель «ведущего» и «ведомого», когда отдельные аппараты защищают группу ударных дронов, усложняя работу украинской авиации.

Появление ракеты Р-60 на беспилотнике, по словам специалиста, было лишь вопросом времени.

На что способна ракета Р-60 на дроне.

Радиус действия Р-60 составляет 5–6 км, а ее компактный размер позволяет устанавливать ее на дроны типа «Шахед». Россия может использовать такие ракеты для прикрытия роев дронов, не оснащая ими каждый аппарат — достаточно части, чтобы создать угрозу украинским вертолетам и самолетам.

Это будет заставлять украинских пилотов работать более осторожно, ведь атака может быть незаметной до последнего момента.

На видео сбивания «Шахеда» виден пилон АЮУ-60 с ракетой, но конструкция установлена неправильно — ракета физически не может сойти с пусковой.

АПУ-60 работает по принципу свободного падения, а под ракетой в этом случае расположен корпус самого дрона. Так что ракета не может сойти вниз, а также не имеет механизма катапульта для пуска вперед. Что касается двигателя, если бы его активировали, то он бы просто выжег корпус «Шахеда».

Поэтому эксперт называет такую конфигурацию «сырым экспериментом».

Несмотря на технические проблемы, Храпчинский предостерегает, что РФ может быстро доработать конструкцию. И уже через несколько месяцев «Шахед» с ракетой Р-60 может стать реальным и опасным оружием против украинской авиации.

Напомним, 1 декабря, россияне впервые применили ракету класса воздух-воздух Р-60 на дроне. Ее обнаружили на обломках «Шахеда». Об этом рассказал эксперт по системам РЭБ и военной связи Сергей Флеш Бескрестнов.