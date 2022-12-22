Какую роль может сыграть армия Беларуси в войне России против Украины: в МВД дали ответ

Белорусская армия не может сыграть определяющую роль в войне России против Украины.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

Денисенко подчеркнул, что роль возможностей белорусской армии часто переоценивается.

"Белорусская армия на самом деле не может играть никакой определяющей роли. Там есть примерно 10-12 тысяч более или менее боеспособной армии. И она точно не будет серьезно влиять на ход событий. Беларусь нужна (России – ред.) как плацдарм для устрашения Запада, для того, чтобы держать в напряжении Украину и для того чтобы мы вынуждены были оттягивать большую часть войск", — отметил Денисенко.

Угроза из Беларуси

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отмечает, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет. Но ВСУ следят за ситуацией и принимают необходимые меры.

Между тем, министр обороны Алексей Резников отмечает, что риск участия военнослужащих вооруженных сил Беларуси в повторной попытке наступления на Украину этой зимой существует. Однако это не в интересах руководства республики.

Российский политический аналитик Валерий Соловей считает, что Владимир Путин рассматривает вариант удара из Беларуси, чтобы прервать поставки вооружения с Запада. По данным аналитика, в стране находится около половины мобилизованных.

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